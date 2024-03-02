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Kaza yaptı, sigortasız araç kullanmaktan tutuklandı

Serdarlı-Görneç ana yolunda dün iki araç yüz yüze çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü hafif yaralanırken sürücülerden biri sigortasız araç kullanmaktan tutuklandı.

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Kaza yaptı, sigortasız araç kullanmaktan tutuklandı
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Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre kaza dün 17.50’de meydana geldi.
FZ 123 plakalı aracıyla Serdarlı-Görneç yolunda güneye seyreden Onur Tutkal’ın (E-24) dikkatsizliği sonucu aracı yolun sağına geçince karşı istikametten gelen Vijdan Şah (K-31) yönetimindeki GE 793 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.
Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiler.
Polisin kazayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında FZ 123 plakalı araç sürücüsü Onur Tutkal, sigortasız araç kullanmak suçundan tutuklandı.
 
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