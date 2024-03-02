Trafik denetimlerinde dün 459 sürücü rapor edildi, 5’i tutuklandı, 52 araç trafikten men edildi

Polis basın bültenine göre, trafik polisi ekipleri dün ülke genelindeki denetimlerinde 213’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 56’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve 126’sı diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 459 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.
Beş araç sürücüsü tutuklandı, 52 araç ise trafikten alıkonuldu.
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