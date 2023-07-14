Çöl sıcakları bir hafta etkili olacak

Hava sıcaklığı bir hafta boyunca 41-44 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 15 - 21 Temmuz tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 41 - 44 derece, sahillerde ise 36 - 39 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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