İzinsiz botoks ve dolguya suçüstü

Girne’de bir güzellik merkezinde izinsiz dolgu yapan üç kadın ve iş yeri sahibi tutuklandı. Zanlıların yurt dışından KKTC'ye gümrüğe beyan etmeden birçok dolgu malzemesi getirdiği ve 50 kişiye işlem yaptıkları ortaya çıktı

Girne’de faaliyet gösteren Ago isimli güzellik merkezinde yetkili makamlardan izinsiz olarak botoks ve dudak dolgusu işlemleri yaptığı tespit edilen TC uyruklu 23 yaşındaki Ceylan Erdoğan, TC uyruklu 24 yaşındaki Hivay Gülişan Öztürk ve TC uyruklu 37 yaşındaki Şebnem Ağırgün ile iş yeri sahibi 46 yaşındaki Barış Oral Barış Oral tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis olayla ilgili bulguları aktardı.Polis 27 Ağustos 2022 tarihinde saat 18:30 raddelerinde Girne’de Şht. Orhan Durusoy Sokak adresinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Barış Oral'ın yapmakta olduğu Ago isimli Güzellik Merkezi içerisinde zanlılar Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün'ün yetkili makamlardan izinsiz olarak botoks ve dudak dolgusu işlemleri yapmak sureti ile Tabipler Birliği Yasasına Aykırı Harekette Bulunduklarının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlılar Barış Oral, Ceylan Erdoğan ve Hivay Gülişan Öztürk’ün suçüstü hali gereği, Şebnem Ağırgün’ün ise derdest emri gereği tutuklandığını ayrıca zanlıların tasarruflarında bulunan ve Gümrüğe beyan etmeksizin yurt dışından KKTC'ye getirmiş oldukları bir çok muhtelif marka ve miktardaki botoks ve dolgu malzemeleri, enjektör ve iğne uçları ile 48.210 TL, 1800 Euro, 450 Stg ve 500 Amerikan Doları nakit paraların tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.Polis zanlıların tutuklanmalarının ardından gönüllü ifade verip yaklaşık 50 kişiye işlem yaptıkları beyanında bulunduğunu söyledi.Polis bu kişilerden ifade temin edilmesi gerektiğini, alınan emarelerin inceleneceğini zanlılar Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün'ün ülkeye 26 Ağustos tarihinde giriş yaptıkların da tespit edildiğini bu bağlamda soruşturmanın sürdüğünü belirterek soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Y.Bilgeç zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.