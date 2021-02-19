Kayıp şahıs

Lefkoşa’da sakin Süleyman Aşçı'nın bugün günün ilk saatlerinden itibaren arabasıyla ayrıldığı evine geri dönmediği bildirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklama şöyle:

"19.02.2021 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Süleyman Aşçı, kullanımında bulunan JR 267 plakalı Nissan Sunny marka salon araç ile ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir."

