Kayıp şahıs

Lefkoşa’da sakin Süleyman Aşçı'nın bugün günün ilk saatlerinden itibaren arabasıyla ayrıldığı evine geri dönmediği bildirildi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklama şöyle:
"19.02.2021 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Süleyman Aşçı, kullanımında bulunan JR 267 plakalı Nissan Sunny marka salon araç ile ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir."
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