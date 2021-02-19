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Online pasta yaptılar

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Online pasta yaptılar
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Şht Ertuğrul İlkokulunda eğitim öğretim faaliyetleri online olarak sürdürülüyor.
Zoom programı üzerinden devam ettirilen uzaktan eğitim faaliyetleri içerisinde öğretmenler farklı etkinlikler de gerçekleştirerek hem öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini sağlıyorlar hem de motivasyonlarını artırıyorlar.

5D Sınıfı da Cuma günü öğretmenleri Zuhal Yalgın Biran eşliğinde pasta yaptılar.

Online olarak pasta yapan öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansırken, Zuhal öğretmenlerine teşekkür ettiler.
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