Kavgaya karışan üç zanlı daha polise teslim oldu

Lefkoşa'da Zahra Sokak'taki kavga olayına karışan üç kişi daha polise teslim oldu. Zanlılardan biri, mahkemenin vereceği teminat parasını bulmak için geç teslim olduğunu söylerken, diğer zanlı ise tutuklama emrinden haberi olmadığını iddia etti

Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde bulunan Zahra Sokak'ta meydana gelen kavga olayı ile ilgili Cengizhan Topacık, Mehmet Alkış ve Nuri Kırar da polise teslim oldu. Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede polis memurları olguları aktardı.

Polis, Cengizhan Topacık ile Mehmet Alkış’ın mesele kapsamında daha önce tutuklanarak, teminata bağlanan Mehmet Ali Hüdaverdi, Osman Sadetoğlu, İbrahim Erülkü, Can Polat, Yusuf Uçar Şenel Diker, Erinç Salih Kuruner, Mahmut Hüdaverdi ,Ahmet Aydoğdu ve aranan şahıslara birlikte kanunsuz topluluk oluşturarak, 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22.30 raddelerinde kavga etmek için Zahra Sokağa gittiğini söyledi.

Polis, kavga esnasında Topacık’ın İbrahim Haraç’ın başına vurarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Polis, Mehmet Alkış’ın da O.H.’yi ciddi şekilde darp ettiğini belirtti. Polis, her iki zanlı hakkında 23 Şubat 2024 tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını, ancak 14 gün süreyle kendilerine ulaşamadıklarını, cep telefonlarının kapalı olduğunu belirtti.

Polis, zanlıların önceki gece teslim olduklarını söyledi. Polis, zanlı Alkış’ın polisi darp ve kasti hasar suçundan askıda davası olduğunu açıkladı. Polis, her iki zanlının da KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Polis memuru Nuri Kırar’ın kavga mahaline giderek, kanunsuz topluluk suçu işlediğini belirtti. Polis, zanlının sabıkasız olduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı Kırar, daha önce hiç aranmadığını, aranır aranmaz polise gittiğini söyledi.

Topacık ise tutuklama emrinden haberi olduğunu ancak mahkemenin vereceği teminat parasını bulmak için zaman kazanmaya çalıştığını, bu yüzden geç teslim olduğunu söyledi.

Zanlı Alkış ise tutuklama emrinden haberi olmadığını ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlı Kırar’ın 30 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı 2 kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada 4 gün polise ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.

Yargıç, Alkış’ın 60 bin TL nakit teminat yatırması, 4 kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalaması, Topacık’ın 30 bin TL nakit teminat yatırması ve 5 kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, iki zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması ve haftada dört gün polise ıspat-ı vücut yapmalarına da emir verdi.