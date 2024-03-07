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Muhaceret affından yararlandı yine kaçağa düştü

Uyuşturucu suçlarından sabıkası bulunan ve daha önce muhaceret affından yararlanan Çağrı Can Hökelek’in polis tarafından yapılan muhaceret kontrolünde 560 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edildi

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Muhaceret affından yararlandı yine kaçağa düştü
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Uyuşturucu suçlarından sabıkası bulunan, daha önce muhaceret affından yararlandığı halde yeniden kaçak duruma düşerek, ülkede yasa dışı bir şekilde yaşayan Çağrı Can Hökelek tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı. 
Polis, 5 Mart 2024 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Surlariçi'nde devriyede bulunan bir polis ekibi tarafından yapılan muhaceret kontrolünde Çağrı Can Hökelek'in 22 Ağustos 2022 tarihinden itibaren toplam 560 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Polis, zanlıyla ilgili muhaceret şubesinden gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.
 
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