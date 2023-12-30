Katil zanlıları nerede?

Lefkoşa’da geçtiğimiz Cuma günü vahşice bir cinayete kurban giden Ayça Alav’ın sırra kadem basan katillerinin isimleri yayınlandı. Aradan geçen 7 güne rağmen, katillerin izine ulaşılamadı

Lefkoşa’da geçtiğimiz Cuma günü vahşice bir cinayete kurban giden Ayça Alav’ın 7 gündür sırra kadem basan katillerinin eşkali ve isimleri dün yayınlandı.Vahşice bir cinayete kurban giden 45 yaşındaki Ayça Alav’ın katillerinin Kamerun uyruklu iki kişi olduğu belirtildi.Öte yandan ülkede infiale neden olan Ayça Alav cinayetinin zanlıları sırra kadem basarken, katillerin Güney Kıbrıs’a kaçtıkları iddiası inandırıcılığını yitirmek üzere.Lefkoşa’daki iş yerinde 22 Aralık tarihinde, yanında çalışan personeli tarafından soygun amacıyla hunharca katledilen bir çocuk annesi Ayça Alav’ın cinayet zanlılarından hiçbir iz yok.Aradan geçen 7 güne rağmen, polis katillerin izine ulaşmadı. Ülkede korkutucu derecede artan kriminal olaylar toplumun sabrını taşırdı.Hatırlanacağı üzere cinayete kurban giden Alav’ın cep telefonu Havalimanı güzergahı üzerindeki bir süpermarkette bulunmuştu. Talihsiz kadının cansız bedeninin saatler sonra tespit edilmesi ve cinayet saati ile olayın ortaya çıkmasının arasında geçen süre, katillerin Havalimanı üzerinden ‘ellerini kollarını sallayarak’ ülkeden kaçmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Günlerdir, zanlıların Güney Kıbrıs’a kaçtığı iddiaları üzerine gözler Güney’e çevrilmişti. Güney Kıbrıs yetkili makamları günlerdir zanlılara ilişkin herhangi bir ize rastlamadı. İsimleri ve eşkalleri polis tarafından gizli tutulan katil zanlılarının halen bulunmaması toplum vicdanını ciddi şekilde yaraladı.Polis ekipleri cinayetin ardından, bölgede birçok kamera görüntüsünü mercek altına alarak, soruşturmasını genişletti. Elde ettikleri bilgide katillerin Güney Kıbrıs’a kaçtığı ihtimali üzerinde duran polis, İki Toplumlu Teknik Komite’nin devreye girmesi ile Güney Kıbrıs Yetkili Makamları da soruşturmaya dahil etti. Yaşanan vahşetin ardından katillerin bu kadar kolay kaçması ve kayıplara karışması toplumda tepkilere yol açarken, ne Kıbrıs Rum Polisi sosyal medya hesaplarında ne de Kıbrıs Rum basınında da cinayet zanlılarının Güney Kıbrıs’ta arandığına dair bir duyuru ya da haber olmaması, akıl karıştırdı.