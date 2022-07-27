Kartal Harman yayaya çarptı

Ülkemizin bilinen gazetecilerinden Kartal Harman bugün Karaoğlanoğlu'nda yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarparak yaralanmasına neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 11:10 sıralarında, Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Kartal HARMAN (E-46) yönetimindeki GT 084 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada cadde üzerinde güney istikametinden kuzey istikametine doğru yaya olarak geçmeye çalışan İbrahim BİLİMER (E-92)'e çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya İbrahim BİLİMER kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kartal Harman soruşturma maksatlı göz altına alındı.

Kartal Harman son dönemde şaibeli bir şekilde Cumhurbaşkanı basın danışmanı olmuş ve bu konu tepkilere yol açmıştı.