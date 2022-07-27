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TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
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TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü

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Kıbrıs Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği'nin (TUFAD), Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndüğü açıklandI

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TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
 

TUFAD’dan verilen bilgiye göre, bu yıl 35'incisi düzenlenen Uluslararası İnegöl Festivali etkinlikleri çerçevesindeki 8. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması'nda ülkeyi başarıyla temsil eden TUFAD ekibi, Ercan Havalimanı'nda TUFAD’lı arkadaşları ve sevenleri tarafından coşku ve sevgi gösterileriyle karşılandı.




Festivale 30 kişilik ekiple katılan ve başkanlığını Arzu Turgay’ın, eğitmenliğini ise Zeki Tuncelli’nin yaptığı dernek, 10 ülke arasından birinciliğin ve 2 bin Dolarlık büyük ödülün sahibi oldu. 




İnegöl'deki festivale, Bulgaristan, Özbekistan, Makedonya, Endonezya, Meksika, Kosova, Gürcistan, Kazakistan, Bosna – Hersek ve KKTC'den ekipler katıldı.      


  
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