Kara para şüphesi

Mağusa’da Posta Dairesi’ne gelen şüpheli paket içerisinden başka ülke ve kişilere ait 18 adet banka kartı ve 4 adet sim kart çıktı. Polis kara para akladıklarından şüphe edilen 2 kişiyi tutukladı



Mağusa’da Posta Dairesi’ne Fransa’dan gelen paketten şüphelenilmesi üzerine görevli memur tarafından yapılan kontrolde paket içerisinden 18 adet başka ülke ve kişilere ait banka kartı ve 4 adet sim kart çıktı.

Görevli memurun söz konusu paketi almaya gelen RaimTakoudjou ve Ananı Tobossou’ya paketi teslim etmemesi üzerine polis kara para aklandığı şüphesi ile her iki şahsı da tutukladı.

Kıbrıspostası’na göre zanlılar dün “ Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasasına aykırı hareket” suçlaması ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşına çıkarıldı.

Polis suçla bağlantılı olduğu düşünülen 2 kişinin daha arandığını açıklarken, mahkeme yürütülen soruşturma nedeni ile zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

POSTA ÜZERİNDEN GELEN PAKETTE KARA PARA SORUŞTURMASI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mehmet Davulcu mahkemede verdiği ifadesinde, 23 Kasım 2020 tarihinde zanlı RaimTakoudjou ve Ananı Tobossou’nun zanlı RaimTakoudjou adına Fransa’dan gelen paketi almak için Mağusa Posta Dairesi Ofisi’ne gittiğini açıkladı. Görevli personel tarafından yapılan kontrolde paketin içerisinden 18 adet başka ülke ve şahıslara ait banka kartları ve 4 adet sim kartın bulunduğunu açıklayan Davulcu, görevlinin söz konusu paketi teslim edemeyeceğini belirtmesi üzerine zanlıların Posta Dairesi’nden ayrıldığını açıkladı.

26 Kasım 2020 tarihinde zanlı RaimTakoudjou’nunMağusa’da tespit edilip soruşturma amacı ile polise celp edildiğini aktaran Davulcu, yapılan soruşturmada zanlının Ananı Tobossou’nun istemi üzerine bu paketin kendi adına getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı. Zanlı Tobossou’nun da tespit edilerek tutuklandığını kaydeden Davulcu, söz konusu zanlıdan yapılan soruşturmada da paketin kendisine geldiğini ancak tanımadığı 2 kişiye ulaştıracağının tespit edildiğini kaydetti.

Zanlı Tobossou’nun söz konusu 2 kişiyi tanımadığını ve onların kendisine bir şekilde ulaşacaklarını söylediğini kaydeden Davulcu, zanlılar hakkında Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasasına aykırı hareket suçu ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yürütülen soruşturmanın yeni olduğuna dikkat çeken Davulcu, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.



