7 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1620 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında bulunduklarını belirtti.
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