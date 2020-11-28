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7 yeni vaka

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Kuzey Kıbrıs’ta toplam 1620 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi.

7 yeni vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1620 olduğunu, 7 pozitif vakaya  rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında bulunduklarını belirtti. 
 
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