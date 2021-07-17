banner583
banner676
Yeni Opel Astra'nın örtüsü kalktı
Yeni Opel Astra'nın örtüsü kalktı
26 0
Formula Drift yıldızı KKTC'ye geliyor
Formula Drift yıldızı KKTC'ye geliyor
52 0
 
Almanya'da görülmemiş felaket
Almanya'da görülmemiş felaket
90 0
Salatalığın fiyatını görenler şok geçiriyor
Salatalığın fiyatını görenler şok geçiriyor
40 0
Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
36 0
Barlardan hükümete ortak tepki
Barlardan hükümete ortak tepki
331 0
Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin açılışı gerçekleşti
Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin açılışı gerçekleşti
17 0
banner661
banner682

Kamu vurgununa 5 buçuk yıl hapis

banner476

Lefkoşa’da çalıştığı Gelir ve Vergi Dairesi’nde 870 bin TL sirkat eden sanık Öykü Balıkçıoğlu, 5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı

banner666
Kamu vurgununa 5 buçuk yıl hapis

 
Lefkoşa’da meydana gelen Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat suçundan yargılanan Öykü Balıkçıoğlu, aleyhindeki karar dün açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Şerife Kâtip açıkladı. Gazi, sanığın işlediği “Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat” suçunun ciddiyetine vurgu yapıp, bu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi. Şerife Kâtip, kamu görevlisi olan sanığın 870 bin TL sirkat etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Kâtip kamu görevlilerinin görevlilerini ifa ederken, kamunun güvenini sarsmamaları ve bu güveni suiistimal etmemeleri gerektiğinin altını çizdi. Şerife Kâtip, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Gazi, sanığın sirkat ettiği meblağın azımsanmayacak bir miktar oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.
Gazi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, oy birliği ile 5 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.