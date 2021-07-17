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Surlariçi’nde yangın paniği

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Lefkoşa’da Surlariçi’nde bir evde çıkan yangın büyüdü, yandaki eve de sıçradı

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Surlariçi’nde yangın paniği
Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde Haydar Mahallesi Savaş Sokak’ta dün saat 10:00 sıralarında, Süleyman Selçuk’a ait kullanılmayan evde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi.
Çıkan yangın sonucu ev ve içerisindeki kullanılmayan eşyalar tamamen yanarken, yangının Osman Özkan’a ait kullanılmayan eve sıçraması sonucu ise söz konusu evin iki odası ve bir ambar odası içerisindeki eşyalarıyla birlikte kısmen yanarak zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
 
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