Kaldırım taşlarına çarparak ters döndü

Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bugün günün ilk saatlerinde aşırı alkollü sürücünün yaptığı kaza ucuz atlatıldı.Polisten verile bilgiye göre kaza, bugün saat 02.40 raddelerinde Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru 276 mg alkollü içki tesiri altında seyretmekte olan Esentepe’de sakin 63 yaşındaki Michael Hawkins yönetimindeki LZ583 plakalı Nissan March marka araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu anayol içinde bulunan çembere ait kaldırım taşlarına çarpmasıyla yaşandı. Hawkins’in aracıyla çemberdeki kaldırım taşlarına çarpmanın etkisiyle araç tavanı üzerinde ters dönerek önü doğuya bakar vaziyette durdu.Kaza sonucunda LZ583 plakalı araç sürücüsü olay mahalline gelen ambulans ile Girne Akçicek Hastanesine ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesine sevk edilerek acil serviste müşahede altına alındı.