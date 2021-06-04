Tarım Bakanlığı ile hayvancılar uzlaştı, eylem sonlandırıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Mustafa Naimoğulları başkanlığında Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yaklaşık iki saat süren toplantının ardından ortak açıklama yaparak, uzlaşıya vardıklarını ve eylemin sona erdiğini duyurdular

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin sektördeki yaşanan sıkıntılar nedeniyle Pazartesi günü başlattığı eylem, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Birlik arasında varılan uzlaşı neticesinde sona erdi. Hayvancılar, 5’inci günde Cumhuriyet Meclisi önündeki araçlarını çekti. Başkent Lefkoşa’da trafik normale döndü.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Mustafa Naimoğulları başkanlığında Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, bugün öğle saatlerinde sorunlara çözüm üretmek amacıyla Bakanlıkta bir araya gelmişti.

Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından ortak açıklama yapan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, uzlaşıya vardıklarını ve eylemin sona erdiğini duyurarak, varılan uzlaşı ile ilgili bilgi verdiler.

ÇAVUŞOĞLU: “ORTAK HEDEFİMİZ SİSTEMİ YENİDEN KURGULAMAK”

7 maddelik taleplerin 6’sında uzlaştıklarını ancak süt ve yem fiyatları konusunda uzlaşamadıklarını aktaran Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanlığı ile Hayvancılar Birliği’nin ortak bir komite kurarak çalışacağını açıkladı.

Komitenin Pazartesi gününden itibaren çalışmalarına başlayacağını belirten Çavuşoğlu, en geç 30 Haziran’a kadar sorunları çözme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

“Sistemi yeniden kurgulamak için çalışmaya mutabık kaldık ve pazartesiden itibaren de birlikte çalışacağız. Güzel bir sonuç çıkacağını umut ediyorum. Tüm hedefim, tarım ve hayvancılık sektörünü daha iyi bir noktaya getirmektir” diyen Çavuşoğlu, ortak hedeflerinin sistemi yeniden kurgulayarak, sürdürülebilir ve kalıcı bir sistem yaratmak olduğunu vurguladı.

NAİMOĞULLARI: “İŞ ARAÇLARINI ÇEKİYORUZ”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ise, Bakan Çavuşoğlu’nun pazartesiden itibaren sorunları kısa sürede hayvancının lehine çözeceğine inanç belirterek, “Ama bu süre içerisinde çözüm bulunmazsa eylemimiz masadadır. Eylem yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Gelinen aşamada iş araçlarını Meclis önünden çekerek eylemi sonlandıracaklarını söyleyen Naimoğulları, eylem süresince yarattıkları mağduriyetten dolayı vatandaşlardan özür diledi.

Naimoğulları, komite toplantılarında bir sonuca ulaşılmasını umduklarını vurguladı.