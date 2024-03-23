Kafeteryacı bile vurgunun içinde

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde kafeterya işleten Mustafa Saçar'ın iş yapmadan fatura keserek maddi kazanç elde ettiği tespit edildi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde süren sahte diploma ve yolsuzluk meselesiyle ilgili yeni bir tutuklama daha yaşandı.

Güzelyurt esnafı olduğu öğrenilen Mustafa Saçar isimli şahıs mahkemeye çıkartıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili detayları aktaran polis, Mustafa Saçar'ın üniversite içerisinde bir kafeterya işlettiğini ve iş yapmadan fatura keserek maddi kazanç elde ettiğini aktardı.

Polis, Saçar'ın 14 fatura karşılığı toplam 1 milyon 74 bin 86 TL aldığının belirlendiğini soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Mustafa Saçar 3 gün poliste tutuklu kalacak.

