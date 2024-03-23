Şiddet mağduru öğrenci korumaya alındı

Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu, üç kız öğrencinin başka bir kız öğrenciye uyguladığı şiddet konusunda "Çocuklarımız nereye gidiyor diye endişeye kapıldım.” dedi ve çocuğun Sosyal Hizmetler’in koruması altına alındığını bildirdi

Canbulat Ortaokulu'nda öğrenim gören üç kız öğrenci, okul dışında bir başka kız öğrenciye boş bir binada şiddet uygulayarak, öldürmekle tehdit etmiş ve bu olayı videoya kaydetmişti.

Olayın 14 Mart'ta, erkek arkadaş meselesi nedeniyle yaşandığı iddia edilmişti. Görüntülerde şiddet uygulayan kız öğrencinin “Bir daha benim gezdiğim ortamda bulunursan seni öyle bir öldürürüm ki aklın şaşar” şeklinde tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.

Kimlikleri tespit edilen ve kavgaya karışan kız öğrenciler dava okunarak serbest bırakılmıştı.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ülkede infiale neden olan akran zorbalığı olayıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Gardiyanoğlu konuyla ilgili önlemleri olayı ilk duydukları anda aldıklarını belirtti.

“Biz bu konuyla ilgili zaten yasal düzenleme başlattık. Çağ değişiyor, dünya değişiyor. Dün (önceki gün) bu konu bana geldiğinde bir kız çocuğu babası olarak 3 kere izledim. Gerçek anlamda çocuklarımız nereye gidiyor diye endişeye kapıldım.” dedi. Olayın ardından Mağusa Sosyal Hizmetler Dairesi’nin devreye girerek polise bilgi verildiğini ifade eden Gardiyanoğlu çocuğun Sosyal Hizmetler’in koruması altına alındığını dile getirdi.

“BİZ VATANDAŞLARIMIZA ELİMİZİ UZATMAYA HER ZAMAN HAZIRIZ”

Bu tarz konularda destek alınması gerektiğini söyleyen Gardiyanoğlu “Bakanlığımıza bağlı birimlerimizde bu konularla ilgili olarak destek veren birimlerimiz, programlarımız var. Çıkmaza giren, sorununu çözemeyen bireylerimizin, ebeveynlerimizin bu programa katılarak destek almalarını rica ediyorum. Biz bakanlık olarak vatandaşlarımıza elimizi uzatmaya her zaman hazırız” ifadelerini kullandı.

