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Kadına şiddete bir yıl hapis

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Lefke’de kendisi ile Türkiye’ye dönmek istemediği için eşini darp eden Hüseyin Aksoy, bir yıl hapse mahkum edildi

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Kadına şiddete bir yıl hapis
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Lefke’de meydana gelen kadına şiddet olayında kendisi ile Türkiye’ye dönmek istemediği için eşini darp eden Hüseyin Aksoy hakkındaki dava dün karara bağlandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, bir yıl hapse mahkum edildi.
Yargıç, sanığın 26 Eylül 2023 tarihinde Lefke’de bulunan ikametgahları içerisinde kendisi ile Türkiye’ye dönmek istemediği gerekçesiyle, 268 promil alkolün etkisi altında eşinin yüzüne tokat atarak, darp ettiğini, daha sonra ikametgahlarının dışına çıkıp makul mazereti olmazken, bağırıp çağırıp rahatsızlık verdiğini söyledi.  
Yargıç, sanığın aynı gün tutuklandığını, soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kaldığını akabinde 29 Eylül 2023 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti.
Yargıç, dava sürecinde sanık hakkındaki şikayetin geri çekildiğini belirtirken, son zamanlarda kadına karşı şiddet vakalarının arttığını, mahkemelerin bu tür suçları işleyenlere hoşgörü ile yaklaşamayacağını söyledi.
Yargıç, sanığın bu suçu işlerken alkol etkisi altında olmasını da aleyhinde değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç, mahkemelerin yaygın ve yaygınlaşma eğilimi olan suçlara karşı önlem alması ve caydırıcı cezalar vermesi gerektiğini ifade ederek, sanık hakkındaki hafifletici etkenleri de göz önünde bulundurarak, bir yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.
 
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