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Yangının nedeni elektrik tellerindeki kıvılcımlar

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Mersinlik-Tatlısu arasındaki ormanlık alanda çıkan yangında 10 hektarlık alan içerisindeki kızılçam, selvi, harup, zeytin, maki bitki örtüsü ve kuru otlar yandı. Yangına, elektrik tellerinin aşırı sıcaktan dolayı sarkıp birbirine sürtmesi nedeni ile oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması neticesinde meydana geldiği açıklandı

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Yangının nedeni elektrik tellerindeki kıvılcımlar
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Mersinlik-Tatlısu arasındaki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınabilen yangın tamamen söndü ancak  yangın alanında itfaiye ekipleri ve iş araçlarının (greyderler) çalışmaları devam ediyor.
Önceki gün saat 15:30 raddelerinde, Geçitkale-Tatlısu anayolu, Mersinlik Piknik alanı kuzey kısmında, ağaç dallarının yüksek gerilim hatlarına temas etmesi nedeni ile yere düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında, yaklaşık 10 hektar ormanlık alan içerisinde kızılçam, selvi, harup, zeytin, maki bitki örtüsü ve kuru otlar yandı.
Yürütülen soruşturmada yangının elektrik tellerinin aşırı sıcaktan dolayı sarkıp birbirine sürtmesi nedeni ile oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması neticesinde meydana geldiği tespit edildi.

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