Yangının nedeni elektrik tellerindeki kıvılcımlar

Mersinlik-Tatlısu arasındaki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınabilen yangın tamamen söndü ancak yangın alanında itfaiye ekipleri ve iş araçlarının (greyderler) çalışmaları devam ediyor.
Önceki gün saat 15:30 raddelerinde, Geçitkale-Tatlısu anayolu, Mersinlik Piknik alanı kuzey kısmında, ağaç dallarının yüksek gerilim hatlarına temas etmesi nedeni ile yere düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında, yaklaşık 10 hektar ormanlık alan içerisinde kızılçam, selvi, harup, zeytin, maki bitki örtüsü ve kuru otlar yandı.
Yürütülen soruşturmada yangının elektrik tellerinin aşırı sıcaktan dolayı sarkıp birbirine sürtmesi nedeni ile oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması neticesinde meydana geldiği tespit edildi.
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