Kaçak ette iki tutuklama daha

Polis, Gümrük ve Veteriner Dairesi’nin ortak şekilde düzenlediği kaçak et operasyonu sonucunda 2 kişi daha tutuklandı

Haspolat ve Lefkoşa’da meydana gelen gümrüksüz et olayıyla ilgili iki kişi daha tutuklandı.

Haspolat ve Lefkoşa’da 22 ve 23 Haziran tarihlerinde gümrüksüz sığır ve kuzu eti tasarruf edilmesi olayları ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada tutuklanan zanlılar Baransel Seyitoğlu ve Önder Özcan’ın ardından meselede zanlı olarak görülen 30 yaşındaki Ali Üzüm ile 42 yaşındaki Altan Karakuş tespit edilerek tutuklandı.

Zanlılar Ali Üzüm ile Altan Karakuş mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Pınardan olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı 1 Baransel Seyitoğlu ve zanlı-2 Önder Özcan’ın Gümrüksüz mal tasarrufu suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 22.06.2023 tarihinde saat 18:45 raddelerinde Haspolat'ta Zafer Cad. Bulduk Apt. No:3 adresinde faaliyet gösteren işletmeciliğini Haspolat’ta sakin 45 yaşındaki kasap Önder Özcan'ın yaptığı Özcan Kasap isimli iş yerinde alınan ihbar üzerine yapılan kontrolde toplam 500,2 Kg mühürsüz kemikli taze sığır eti ile 40 Kg mühürsüz taze kemikli kuzu eti ve kasap dükkanı yanında bulunan 25 yaşındaki Baransel Seyitoğlu’nun kullanımındaki van araç içerisinde ise toplam 563 Kg mühürsüz taze kemikli sığır etinin KKTC'deki bir mezbahadan kesilmeyerek gümrüksüz olarak mal tasarruf ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, meselede zanlı Önder Özcan ve Baransel Seyıtoğlu’nun suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak aranan zanlılar Ali Üzüm ile olduğu ve Önder Özcan’ın verdiği gönüllü ifadenin teyit tekzibinin yapılması gerektiğinden zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlılar Baransel Seyitoğlu ve Önder Özcan’ın 8 gün tutuklu kalmasına, diğer iki zanlının ise 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

