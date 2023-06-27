Denizde lağım iddialarına yalanlama

Bafra Halk Plajı’nda denize lağım karıştığı iddia edildi ancak bu iddia Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından yalanlandı

Bafra Halk Plajı’nda pis su arıtma lagunu denize patladığı ve denize lağım karıştığı iddia edildi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Bafra Halk Plajı’nın suyuna lağım karıştığı iddialarına yanıt vererek, deniz suyunun tahlillerinin her ay periyodik olarak yapıldığını açıkladı.

Tuğlu “Bir hekim olarak vatandaşlarımız ve turistler gönül rahatlığıyla plajlarımızı kullanabileceğini söyleyebilirim. Gerekli çalışmalar sezon başında yapılmış, deniz suyunun tahlilleri her ay periyodik olarak yapılmaktadır. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Tuğlu geçmiş dönemlerde terfi istasyonunda bir takım sorunlar olduğunu, bunun önlemlerinin ise sezon başlamadan çok önce alındığını belirterek “Biz daha sezon açılmadan önce bunun önlemini alarak terfi istasyonunda gerekli çalışmalar yapılarak riskler sıfırlanarak bölgedeki lagunumuz temizlendi. Herhangi bir taşmaya karşı da yapılan çalışmayla önünü kapattık ve olası sorunları yaşanmadan önlemiş olduk” şeklinde konuştu.

Periyodik olarak tahlil yapıldığını ve geçen hafta alınan numune sonuçlarının da temiz çıktığını belirten Başkan Tuğlu “Bölgede bir göletimiz var ve su çok durağandır. Sıcaklardan dolayı su seviyesi düştüğü için gölet yüzeyinde bir yosunlaşma meydana geliyor. Bunu belediye olarak düzenli temizliyoruz ama bunun sebebi kirlilik değildir. Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Çevre Dairesi ile birlikte buranın kontrollerini sürekli olarak yaparak temizliğini sağlıyoruz. Herhangi bir kirlilik söz konusu değildir” dedi.

