713 gün kaçak yaşadı

Lefkoşa’da polis ekibince yapılan kontrolde Nijeryalı Nikem Felicia Nmeregini’nin 27 Mart 2022 tarihinden beri toplam 713 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığı tespit edildi

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Nijerya uyruklu Nikem Felicia Nmeregini tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı.

Polis, 8 Mart 2024 tarihinde Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde bir polis ekibince yapılan kontrolde Nikem Felicia Nmeregini’nin tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 27 Mart 2022 tarihinden beri toplam 713 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, tutuklanan zanlıyla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi.

Polis, zanlı hakkındaki muhaceret araştırmasının tamamlandığını, ülkede yasal statüsü bulunmadığını ifade ederek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



