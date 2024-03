İzinsiz üniversite operasyonu

Ortaokul mezunu bir Pakistanlı’ya bin Euro karşılığında öğrenci belgesi vermesiyle gündeme gelen Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli eğitim kurumunun izinsiz açılıp çalıştırıldığı tespit edildi. Olayla ilgili kurumun hissedarı, muhasebecisi, müdürü ve müdür yardımcısı tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli üniversitenin Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'ndan (YÖDAK) izinsiz olarak açılıp çalıştırıldığı tespit edildi.Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 44 yaşındaki Bircan Kavaz, 53 yaşındaki Nurcan Erişen, 39 yaşındaki Umar Salaalem ve 45 yaşındaki Mirza Imran Baigtespit edilerek tutuklandı.Yüksek Öğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Kordinasyon Kurulu'ndan (YÖDAK) izinsiz yüksek öğretim kurumu açma ve çalıştırma, sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini ve sahtekarlıkla para temini meselesi ile birlikte çok yönlü olarak devam eden soruşturma kapsamında tutuklanan Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli kurumun hissedarı ve sekreteri Bircan Kavaz, Muhasebecisi Nurcan Erişen, Müdürü Umar Saleem ve müdür yardımcısı Mirza Imran Baig mahkemeye çıkarıldı.Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 6 Mart 2024 tarihinde tutuklanan ve ortaokul mezunu olmasına rağmen öğrenci belgesi alan Zeeshan Shahzad Ali hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli kuruma sahte lise diplomasıyla kayıt olup, belge aldığının belirlendiğini söyledi. Polis, yapılan araştırmada Khayal Muhammad’in The Mardan Model & Collage Mardan isimli sahte lise diploması hazırlayan şahıs olduğunun belirlendiğini açıkladı.Polis, yapılan soruşturma sonucu Khayal Muhammad’in acente olarak çalıştığını, okula öğrenci götürerek yaptırmış olduğu kayıtlara karşılık ücret aldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, elde edilen bulgular ışığında YÖDAK ve polis ekiplerinin 7 Mart günü Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli kurumu denetlediğini açıkladı. Polis, eğitim kurumu içerisinden birçok yabancı uyruklu öğrencilere ait dosya tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.EĞİTİM BAKANLIĞINDAN ONAYLI ANCAK YÖDAK'A KAYDI BULUNAMADIPolis, denetleme sonucu kurumun Millî Eğitim Bakanlığından onaylı olduğunu ancak YÖDAK’a kaydı bulunmadığını belirtti. Polis, kurumun öğrencilerinin YÖKAS'a (Yüksek Öğrenim Kayıt Sistemi) kayıtlı olduklarını ve bununla da öğrenci muhacereti yaptıklarını, bu şekilde yurt dışından öğrenci getirdiklerini söyledi. Polis, ayrıca kurumun Web sitelerinde yaptıkları yayınlarda okullarında alınan ön lisans ile Arap Emirliklerinde ve İngiltere’de Yüksek Lisans alabilecekleri şeklinde reklam yaptıklarını açıkladı.MAKBUZLAR YAZILDI AMA KESİLMEDİPolis, yine bahse konu eğitim kurumuyla ilgili olarak yapılan soruşturmada tespit edilen makbuz defterinde birçok yazılmış makbuz bulunmasına rağmen kesilmediklerini, sadece 2. Nüshalarının muhasebeye gönderildiğini tespit ettiklerini, olayın mali boyutunun araştırılması gerektiğini açıkladı.ŞİRKET DİREKTÖRÜ YURT DIŞINDA, 8 YABANCI UYRUKLU EĞİTİMCİ ARANIYORPolis, eğitim kurumunda birçok yabancı öğrenciye ait kayıt dosyası bulunduğunu ve bu dosyaların içerisinde bulunan belgelerin ve aktif ve pasif öğrencilerin akıbetlerinin araştırılması gerektiğini söyledi. Polis, zanlılara ait cep telefonlarının, bilgisayarlarının emare alındığını belirtti. Polis, Şirket Direktörü olan Tolga Atılgan'ın yurt dışında olduğu tesbit edilmiş olduğunu onunla birlikte 8 yabancı uyruklu eğitimcinin ise arandığını söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, 3 gün süre istedi.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.