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İzinsiz ikamet eden 10 kişi tutuklandı

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İzinsiz ikamet eden 10 kişi tutuklandı
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Polisin dün ülke genelinde yaptığı denetimlerde, ikamet izinleri olmadığı saptanan 10 kişi tutuklandı.
Polis bültenine göre, ülkede herhangi bir yasal statüleri olmadığı halde, ikamet izinsiz ikamet ettikleri saptanan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.
 
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