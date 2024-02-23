İzinsiz ikamet eden 10 kişi tutuklandı

Polisin dün ülke genelinde yaptığı denetimlerde, ikamet izinleri olmadığı saptanan 10 kişi tutuklandı.
Polis bültenine göre, ülkede herhangi bir yasal statüleri olmadığı halde, ikamet izinsiz ikamet ettikleri saptanan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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