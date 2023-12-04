Ava kapalı bölgede avlanan kişiye para cezası kesildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu; C.K’nin (E-42), baraj ve göletlerin 500 metre uzağında avlanması gerekirken, Kanlıköy Barajına 500 metreden daha yakın mesafede kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi. Bahse konu şahsa, idari para cezası kesildi.



(DOĞ/ŞEB)