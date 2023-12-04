banner913
banner932
Dinçyürek, tabipler ve eczacılarla toplantı yaptı
Dinçyürek, tabipler ve eczacılarla toplantı yaptı
10 0
Ava kapalı bölgede avlanan kişiye para cezası kesildi
Ava kapalı bölgede avlanan kişiye para cezası kesildi
13 0
 
Beyköy’deki atış tatbikat başladı
Beyköy’deki atış tatbikat başladı
15 0
Başkentte oyna GG sesleri
Başkentte oyna GG sesleri
32 0
Atatürk 108 yıl önce kaleme alıp imzalamış! O emir deşifre edildi: 'Gerekirse tamamen...'
Atatürk 108 yıl önce kaleme alıp imzalamış! O emir deşifre edildi: 'Gerekirse tamamen...'
32 0
İsrail katliama yeniden başladı
İsrail katliama yeniden başladı
12 0
Kartal, gençleriyle kanatlandı
Kartal, gençleriyle kanatlandı
27 0
banner964
banner985

Ava kapalı bölgede avlanan kişiye para cezası kesildi

banner989

banner974
Ava kapalı bölgede avlanan kişiye para cezası kesildi
banner971
Ava kapalı bölgede avlanan kişiye para cezası kesildi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu; C.K’nin (E-42), baraj ve göletlerin 500 metre uzağında avlanması gerekirken, Kanlıköy Barajına 500 metreden daha yakın mesafede kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi. Bahse konu şahsa, idari para cezası kesildi.

(DOĞ/ŞEB)
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.