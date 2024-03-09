İşyerinden çaldığı 87 bin TL’yi kumarda yedi

Lefkoşa’da çalıştığı iş yerinden tahsil ettiği 87 bin 941 TL’yi çalıp gazinoda harcayan Bulut Alev, iki yıl hapis cezasına çarptırıldı

Lefkoşa’da çalıştığı Oero LTD. isimli iş yerinden 9 Kasım-6 Aralık 2022 tarihleri arasında tahsil ettiği 87 bin 941 TL’yi sirkat edip, gazinoda harcayan Bulut Alev, hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlarından yargılanan sanık 2 yıl hapse mahkum edildi. Kararı okuyan Yargıç Vedia Berkut Barkın, sanığı, kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

Yargıç, sanığın mahkum olduğu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi ve vahim bir suç olduğuna vurgu yaptı.

Yargıç, konu suçların işçi ile işveren arasındaki güveni sarsan suçlardan olduğuna değinip, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Yargıç, oy birliği ile iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

