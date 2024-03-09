banner913
banner932
Şanlı direnişin 60'ncı yılı
Şanlı direnişin 60'ncı yılı
12 0
Gençler, başkentte coştu
Gençler, başkentte coştu
23 0
 
YÖDAK’tan izin almadan üniversite açıldığı tespit edildi
YÖDAK’tan izin almadan üniversite açıldığı tespit edildi
79 0
Lefkoşa Bedesten’de yarın Dünya Kadınlar Günü Konseri yapılıyor
Lefkoşa Bedesten’de yarın Dünya Kadınlar Günü Konseri yapılıyor
19 0
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
14 0
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yıllık yüzde 50 azaldı
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yıllık yüzde 50 azaldı
13 0
Yedek Subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları 11 Mart’ta yapılacak
Yedek Subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları 11 Mart’ta yapılacak
13 0
banner1012

İşyerinden çaldığı 87 bin TL’yi kumarda yedi

Lefkoşa’da çalıştığı iş yerinden tahsil ettiği 87 bin 941 TL’yi çalıp gazinoda harcayan Bulut Alev, iki yıl hapis cezasına çarptırıldı

banner974
İşyerinden çaldığı 87 bin TL’yi kumarda yedi
banner971
Lefkoşa’da çalıştığı Oero LTD. isimli iş yerinden 9 Kasım-6 Aralık 2022 tarihleri arasında tahsil ettiği 87 bin 941 TL’yi sirkat edip, gazinoda harcayan Bulut Alev, hakkındaki dava karara bağlandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlarından yargılanan sanık 2 yıl hapse mahkum edildi.  Kararı okuyan Yargıç Vedia Berkut Barkın, sanığı, kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. 
Yargıç, sanığın mahkum olduğu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi ve vahim bir suç olduğuna vurgu yaptı.
Yargıç, konu suçların işçi ile işveren arasındaki güveni sarsan suçlardan olduğuna değinip, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. 
Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Yargıç, oy birliği ile iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.