Metehan'da 143 kilo kaçak et

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçen bir araçta 143 kilo et ele geçirildi

Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda araçta yapılan aramada 143 kilogram ağırlığında dana ve kuzu eti ele geçirildi.

Söz konusu etler, Polis ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi memurları tarafından dün Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçen bir araçta ele geçirildi.

61 yaşındaki isminin baş harfleri Ş.D.’ye “gümrüksüz mal ithal ve tasarrufu” gerekçesiyle Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri tarafından idari para cezası kesildi.

