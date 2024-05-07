"İsteseydim bir günde diploma alabilirdim"

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden sahte diploma aldığı gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sefa Karahasan'ın 4 yıllık bölümden 2 ayda mezun olduğu belirtildi. Karahasan "İstersem bir günde diploma alırdım. Ciddi anlamda bir kumpas var” dedi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlayan “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan Türkiye Devlet Televizyonu Kurumu (TRT) Kıbrıs Temsilcisi, gazeteci Sefa Karahasan, "sahte belge düzenlemeye tahrik” suçlamasıyla dün Güzelyurt'ta mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verildi.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlının ‘Sahte belge düzenlenmesine tahrik etme’ suçundan tutuklandığını anlattı.

“4 YILLIK BÖLÜMDEN 2 AYDA MEZUN OLDU”

Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlının okul sistemine, 1 Şubat 2021'de kayıt olmuş gibi gösterildiğini, ancak okula 29 Mart 2021'de kayıt olduğunu söyledi.

Zanlı Sefa Karahasan’ın 4 yıl öğrenim görmüş gibi İşletme Bölümünden 31 Mayıs 2023 tarihinde doktoradan mezun olduğunu belirten polis, Karahasan’ın normalde 2025 güz döneminde mezun olması gerektiğini kaydetti. 18 ders alması gereken zanlının, kayıt olduğu bölümden 4 yılda mezun olması gerekirken 2 ayda mezun olduğunu kaydeden Erdelhun, Karahasan’ın diploma ve transkriptini polise teslim ettiğini söyledi.

“İSTERSEM BİR GÜNDE DİPLOMA ALIRDIM”

Zanlı Sefa Karahasan’ın, “Her şeyi Serdal Gündüz’le beraber yaptım” şeklinde ifade verdiğini kaydeden polis, zanlının Doktora öğrencisi olduğunu ancak hiçbir derse girmediğini kaydetti. Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlının ayrıca "İstersem bir günde diploma alabilirdim" şeklinde beyanda bulunduğunu ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, 9 kişiden ifade aldıklarını 10 kişiden daha ifade alacaklarını söyledi.

TEDAVÜLE SÜRÜP SÜRMEDİĞİ ARAŞTIRILACAK

Polis, Karahasan’ın temin ettiği doktora diplomasını tedavüle sürüp sürmediğinin araştırıldığını belirterek, 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Zanlı avukatı Hasan Yücelen 3 günlük tutukluluk süresine itiraz etmedi. Polis eşliğinde mahkemeden ayrılan Karahasan’ın sözleri dikkati çekti. Karahasan dışarıda kendisini bekleyen yakınlarına seslenerek, “Ciddi anlamda bir kumpas, her şeyi anlatacağım” dedi.

