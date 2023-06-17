Bunu da gördük!

Tüp gaz krizinin devam ettiği günlerde, 3 farklı evden toplam 5 adet ev tipi tüp gaz çalan 5 kişi tutuklandı

Alayköy’de geçtiğimiz çarşamba günü 4 kişi, iki ayrı evin bahçesinden 4 mutfak tüpü çaldı.

İleri soruşturmada zanlı olarak görülen 28 yaşındaki Erdal Kalkan, 25 yaşındaki Ömer Boz, 27 yaşındaki Şahin Demir, 31 yaşındaki Harun Özer ve İzzet Eraslan tutuklandı.

Sirkat ve Mülke Tecavüz suçundan tutuklanan zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı.

Polis, Erdal Kalkan, Ömer Boz, Şahin Demir, Harun Özer ve İzzet Eraslan isimli zanlıların Sirkat ve Mülke Tecavüz suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlıların 14.06.2023 tarihinde 3 farklı ikametgahtan 5 adet 10 kilogram ağırlığındaki tüp gazları sirkat etmekle methalder olduklarını anlattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

