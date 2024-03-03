İskele-Boğaz'da kavga eden iki kişi tutuklandı

İskele-Boğaz’da birbirlerine vurarak kavga eden B.B.(E-21) ve S.U.A.(E-22) tutuklandı.
Polis açıklamasına göre dün saat 16.00 sıralarında bir süpermarketin park yerinde yaşanan kavgada S.U.A’nın dişi darbeden dolayı kırıldı.
Polis soruşturması devam ediyor.
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