Aksa Futbol Ligleri 21. Hafta sonuçları

Süper Lig
Yenicami-M.Karşıyaka: 0 – 3
Mağusa T.Gücü-C.B Gençlik Gücü: 5 – 2
Doğan T.Birliği-Yeniboğaziçi : 2 – 4
A.Yeşilova-T.H.Dumlupınar: 3 – 1
Göçmenköy-Lefke: 1 – 1
Pera L.G.Birliği-Cihangir: 1 – 2
K.Kaymaklı-Çetinkaya: 2 – 0
Mesarya-T.Ocağı: 3 – 1
1.Lig
Girne H.Evi-M.Değirmenlik: 0 – 1
Binatlı-M.H.Yılmazköy : 1 – 0
Mormenekşe-Düzkaya: 0 – 0
Gönyeli-Baf Ü.Yurdu: 7 – 1
Esentepe-Ü.Maraş: 0 –1
Lapta-Ozanköy: 2 – 2
Yalova-Geçitkale: 4 – 2
4 Mart 2024, Pazartesi
18.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı D.C.Çanakkale-Hamitköy (Ferhat Tuna)
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