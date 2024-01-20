İnternet üzerinden izinsiz kumar oynanması olayında bir kişi daha tutuklandı

Polis basın bültenine göre, 15 Ocak’ta Girne’de Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından, internet siteleri üzerinden izinsiz olarak kumar oynanması için hizmet verilen bir ikametgaha operasyon düzenlemişti. Bu operasyonda tutuklanan 8 kişinin ardından, yürütülen ileri soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.F.A.’yı (E-65) da tutukladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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