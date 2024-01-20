İkamet izinsiz 4 kişi tutuklandı

Ülkede ikamet izinsiz kaldıkları saptanan 4 kişi daha tutuklandı.
Polis bültenine göre, dün polisin ülke genelinde yaptığı denetim ve kontroller sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
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