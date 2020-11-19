İnsan kaçakçılığı ile suçlanıyor

Yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçmek için Beyarmudu’nda okul bahçesine saklandıkları sırada polise yakalanan yabancı uyruklu 6 kişinin ardından, “insan kaçakçılığı” suçlaması ile Kudret Çelebi isimli kişi de tutuklandı



KKTC’ye öğrenci izni ile geldikten sonra 2 Kasım tarihinde yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmek için Beyarmudu İlkokulu bahçesinde ağaç altında saklanırken polis ekipleri tarafından yakalanan Kamerun uyruklu 6 kişiyi okul bahçesine bıraktığı tespit edilen Kudret Çelebi olaydan kısa bir süre sonra tespit edilerek tutuklandı.

Çelebi, hakkında başlatılan “Birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal etme” suçlamasıyla dün yeniden Askeri Mahkeme’ye çıkarılmasının ardından “İnsan kaçakçılığı” suçlaması ile de Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme “Ciddi darp”, “Vahim zarar”, “Kanunsuz ateşli silah” suçlarından tutuksuz yargılanmak üzere teminatlı olan zanlı Çelebi’nin hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Suçla bağlantılı olarak aranan diğer bir insan kaçakçısı olan Kamerun uyruklu DesmondAngomiBesongnem’in ise İngiliz Üsleri’nde tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde ile yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru İbrahim Bulut mahkemede verdiği ifadesinde, 2 Kasım 2020 tarihinde alınan bir ihbarda 6 kişinin ellerinde çanta ve valizlerle Beyarmudu İlkokulu içerisine girdiklerinin öğrenildiğini anımsattı.

Bulut, ayni gün alınan ihbar üzerine Beyarmudu İlkokulu’na gidildiğinde, zanlı NorisMudoMolar, Amstrong Akam Ndum, AbubakarBandeBangouro, FatoumaSoumah, AminataKeita ve KadiatouBangoura’nın bir ağaç altında çanta ve valizlerle saklandıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın derinleştirildiğini belirten Bulut, bölgede 1 adet cep telefonu tespit edildiğini söyleyerek, telefonda yapılan incelemede konu telefonun zanlı Kudret Çelebi’ye ait olduğunun tespit edildiğini ve yürütülen teknik inceleme sonucu suçla bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Çelebi’nin tutuklandığını açıkladı.

Yine yürütülen tahkikat kapsamında zanlı Çelebi’nin Kamerun uyruklu 6 kişiyi toplam bin 200 Euro ve 800 Dolar karşılığında Güney Kıbrıs’a geçirmek için anlaştığının tespit edildiğini belirten Bulut, yapılan araştırmada ise Kamerun uyruklu DesmondAngomiBesongnem isimli kişinin İngiliz Üsleri’nde Kamerun uyruklu 6 kişiyi karşılayacağının tespit edildiğini kaydetti. Zanlı Çelebi’nin gönüllü ifade verdiğini belirten Bulut, zanlının ifadesinde bir arkadaşının isteği üzerine Kamerun uyruklu 6 kişiyi taşıdığını ancak para almadığını beyan ettiğini açıkladı.

Bulut, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının davalarının görüşülünceye dek hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

