Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Sadrazamköy’de üzeri açık bırakılan bir kuyuya düşen av köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Sadrazamköy’de sorumsuzca üzeri açık bırakılan bir kuyuya düşen av köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıAvcılık Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Sadrazamköy’de üzeri açık bırakılan bir kuyuya Av köpeğinin düştüğü belirtildi.İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan köpeğin sağlık kontrolü için veterinere götürüldüğü kaydedildi.Av koruma ekipleri tarafından kuyunun kapatılarak çevresinin de emniyete alındığı ifade edildi.Federasyondan yapılan açıklama şöyle:“Sorumsuz kişiler tarafından yasal veya yasa dışı olarak kazıldıktan sonra,üzeri açık bir şekilde bırakılan kuyular, doğaya çıkan vatandaş ve hayvanlar için tehdit oluşturmaya devam ediyor.Bu Pazar günü Sadrazamköy’de kuyuya düşen av köpeği sahibinin yardım talebi üzerine bölgeye giden av koruma ekipleri tarafından itfaiye çağrılarak kuyudan kurtarıldı ve sahibi tarafından sağlık kontrolünden geçirilmesi için veterinere götürüldü. Daha sonra kuyunun üzeri av koruma ekipleri tarafından kapatılıp çevresi emniyete alındı. İtfaiye ekiplerine yardımlarından dolayı çok teşekkür ederiz.”