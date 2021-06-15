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İnşaattan düşen işçi 1 ay sonra hayatını kaybetti

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İnşaattan düşen işçi 1 ay sonra hayatını kaybetti

Tuzla’da  yapımı devam eden okul inşaatı damında izolasyon halısı döşerken  7 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır  yaralanan Nowab Miah  (E-46) yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre Miah, 10 Mayıs’tan beri  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Dün gece yarısı Şht.Temel Şimşir Sokak üzerinde, park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen T.T.A. (E-19) ve T.M.D.’nin (E-18) üzerlerinde ve araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Adı geçen şahıslar tutuklandı.

HIRSIZLIK
Yılmazköy’de 11-12 Haziran tarihleri arasında, hırdavat dükkanında Nurcan Volkan’a  ait el çantası ve içerisinde bulunan 5,642 TL nakit para çalındı. Yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.E.(K-26), tutuklandı.

ARAZİ YANGINI

Yayla’da, Yayla Arıtma Tesisleri’nin  batı kısmında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dün çıkan yangında çeşitli şahıslara ait 78 adet narenciye ağacı, 28 adet zeytin ağacı kısmen, 8 adet narenciye ağacı ve 13 adet zeytin ağacı ile yaklaşık 50 dönüm biçilmemiş buğday tamamen yanarak zarar gördü.

Yangın, İtfaiye ekipleri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri ve Güzelyurt Belediyesi ekipleri tarafından söndürüldü.

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