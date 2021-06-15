banner583
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
98 0
Hamitköy'de tarih yok oluyor
Hamitköy'de tarih yok oluyor
190 0
 
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
28 0
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
165 0
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
69 0
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
24 0
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
55 0
banner661

Haspolat'ta ve Gönyeli'deki iş kazalarında 2 kişi yaralandı

banner476

banner666
Haspolat'ta ve Gönyeli'deki iş kazalarında 2 kişi yaralandı

Haspolat‘da, faaliyet  gösteren bir demir atölyesinde çalışan 27 yaşındaki Samran Ahmad imal edilen demir kamyon kasasının vinç ile demir sehpa üzerine alındığı esnada vince bağlı bulunan halatın kopması sonucu üzerine düşerek sol kolundan yaralanmıştır.

Dün gerçekleşen olayda, Ahmad,  kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ilk yardım tedavisine müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Gönyeli’de 41 yaşındaki Serkan Doğru,  yapımı devam eden bir inşaatın çatısına güneş paneli taşırken, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düşüp yaralandı.

Doğru, sevk edildiği  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alındı.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.