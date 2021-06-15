Haspolat'ta ve Gönyeli'deki iş kazalarında 2 kişi yaralandı

Haspolat‘da, faaliyet gösteren bir demir atölyesinde çalışan 27 yaşındaki Samran Ahmad imal edilen demir kamyon kasasının vinç ile demir sehpa üzerine alındığı esnada vince bağlı bulunan halatın kopması sonucu üzerine düşerek sol kolundan yaralanmıştır.
Dün gerçekleşen olayda, Ahmad, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ilk yardım tedavisine müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Gönyeli’de 41 yaşındaki Serkan Doğru, yapımı devam eden bir inşaatın çatısına güneş paneli taşırken, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düşüp yaralandı.
Doğru, sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alındı.