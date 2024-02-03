İnönü Kavşağı'nda dikkatsizlik yine can aldı

Lefkoşa-Mağusa anayolunun İnönü kavşağında dün akşam üzeri meydana gelen kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.Polisin verdiği bilgiye göre kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Nergisli köy yolu üzerinde yönetimindeki HH 602 plakalı salon araç ile İnönü istikametine doğru seyreden 40 yaşındaki Havva ULUSULAR seyrettiği yol üzerinde bulunan İnönü kontrollü yol kavşağına geldiğinde 'dur ve yol ver' levhasına riayet etmeksizin öncelik hakkını anayol üzerindeki trafiğe vermeden dikkatsizce Gazimağusa - Lefkoşa Anayoluna giriş yaptığı sırada, o esnada Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden 48 yaşındaki Kemal SÜLEYMANOĞULLARI yönetimindeki VR 476 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmasıyla meydana geldi.Kaza sonucu yaralanan VR 476 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 54 yaşındaki Melek SÜLEYMANOĞULLARI ve 93 yaşındaki Melek SÜLEYMANOĞULLARI (K-93) ile HH 602 plakalı araç sürücüsü Havva ULUSULAR, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kazada ağır yaralanan Melek SÜLEYMANOĞULLARI (K-93) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi görmekte olduğu Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 22:30'da yaşamını yitirdi.Kazada yaralanan diğer şahıslar yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. HH 602 plakalı araç sürücüsü Havva ULUSULAR tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.