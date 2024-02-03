Büyük korku yaşandı

Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde, harabe durumda olan boş bir ev yıkıldı. Yıkılan binanın enkazı yol içerisine yığılırken, çevredeki aileler büyük korku yaşadı

Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Fuzuli Sokak’ta önceki gece 21.00 sularında metruk bir bina yıkıldı.Kerpiçten yapılmış evde şans eseri kimse bulunmuyordu.Çökme sonucu evin enkazı yol içerisine saçıldı ve bölgede yaşayan aileler arasında büyük bir endişe ve korku yaşandı.Olayın ardından, sokak trafiğe kapatıldı. Lefkoşa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ekipleri, dün sabah itibarıyla bölgede çalışmalarına başladı.Bölge sakinleri, bu tür eski ve tarihi yapılarla ilgili olarak yetkililerden bir an önce önlem alınmasını talep etti.