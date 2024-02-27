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Paç’a tütünleri veren de tutuklandı

KTBK Eski Komutanı Korgeneral Ömer Paç’ın, KKTC Havalimanı’ndan izinsiz şekilde üç valiz dolusu elektronik sigara tütünü çıkardığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından, Paç’a tütünleri veren Bülent Mayın da tutuklandı

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Paç’a tütünleri veren de tutuklandı
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KKTC Havalimanı VIP geçişinden 3 valiz sigara tütünü çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) emekli Komutanı Korgeneral Ömer Paç’a tütünleri veren Bülent Mayın tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlı Ömer Paç’ın 22 Şubat 2024 tarihinde saat 06.00 raddelerinde, Havalimanı’nda VIP yolcu gidiş bölümünden tasarrufundaki 3 valiz dolusu toplam 478 karton adetinde elektronik sigara tütünlerini izinsiz yurt dışına çıkarmak suretiyle Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasası’na aykırı davranıp KKTC'den çıkış yaptığını söyledi. Polis, tütünlere aynı gün Ankara Esenboğa Havalimanı’nda el konulduğunu açıkladı. Polis, zanlı Ömer Paç’ın aynı gün saat 22.30 sıralarında ülkeye geri döndüğünü, 23 Şubat 2023 tarihinde ise tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlı Paç’ın 24 Şubat 2024 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.
Polis, zanlı Paç’ın sigara tütünlerini Bülent Mayın’dan aldığını söylediğini aktardı. Polis, Mayın’ın da 25 Şubat tarihinde tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlı Mayın’ın ifadesinde karı - koca olan şahısların tütünleri sipariş ettiğini, kendisine valiz ve para bıraktıklarını, valize tütün yerleştirdikten sonra Paç’a verdiğini anlattığını açıkladı.
Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasını istedi. Yargıç da, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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