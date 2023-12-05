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İlk defası değil

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Demirhan’da kredi kartını vermediği gerekçesiyle eşini darp edip öldürmekle tehdit eden Gökhan Meriç’in, 2022-2023 yılları arasında da eşine karşı şiddet ve darp suçlarını işlediği ortaya çıktı

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İlk defası değil
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Demirhan’da meydana gelen olayda kredi kartını harcaması için vermediği gerekçesiyle eşini darp eden Gökhan Meriç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 29 Kasım 2023 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Demirhan adresinde sakin Gökhan Meriç’in ikametgahı içerinde bulunduğu bir sırada kredi kartını kendisine kullanması için vermediği gerekçesi ile eşinin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettikten sonra "sakın polisi arama seni de öldürürüm çocuğunu da öldürürüm" demek sureti ile şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, zanlının 2022-2023 yılları arasında eşine karşı şiddet ve darp suçlarından dolayı hakkında 2 dosya tazmin edildiğini ancak bu dosyaların şikayetin ileri götürülmemesinden dolayı ileri safhaya taşınmadığını belirtti.
Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.
Savcı ise daha önceki suçlarla ilgili ileri işlem yapılmadığını ancak çiftin boşanma aşamasına geldiğini belirterek, bu hususun göz önünde bulundurularak, teminat şartı belirlenmesini talep etti. Yargı,ç zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.  
 
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