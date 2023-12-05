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Evdeki altınları çaldı

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Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde bir evden altınları çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Sevgi Açıl, suçlamaları reddetti

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Evdeki altınları çaldı
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Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde isminin baş harfleri M.G.’ye ait yatak odası içerisinde bulunan elbise dolabında muhafaza edilen altınları çalan Sevgi Açıl dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 2023 yılı Ekim-Aralık ayları arasında Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde M.G.’ye ait yatak odası içerisinde bulunan elbise dolabında muhafaza edilen 5 adet altın kolye, 6 adet altın bilezik, 5 adet çeyrek altın, 7 adet altın kolye ucu, 3 adet altın çocuk küpesi, 9 adet altın yüzük, bir adet 22 ayar altın kadın kol saatinin çalındığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının Ekim ve Kasım aylarında M.G.’ye ait ikametgahta kaldığını belirlediklerini ifade etti. Polis, ayrıca altınların bulunduğu odaya sadece zanlının girdiğini de tespit ettiklerini açıkladı. Polis memuru, zanlının 3 Aralık tarihinde tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini açıkladı.
Polis memuru, aranan emareler, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Polisin ardından söz alan zanlı ise altınları çalmadığını söyledi. Yargıç ise zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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