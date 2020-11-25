banner480
banner572
Cepler çöplük oldu
Cepler çöplük oldu
6 0
153 0
 
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
55 0
Asırlık hurmalar kurudu
Asırlık hurmalar kurudu
43 0
Şampiyon Othelleo Masterleri
Şampiyon Othelleo Masterleri
38 0
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
20 0
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
44 0
banner529
banner570

25 Kasım'ın tarihi ve kadınlar için önemi

banner476

Neden 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak belirlendi?

25 Kasım'ın tarihi ve kadınlar için önemi

 


 

Dünyada her 25 Kasım’da kadına şiddet ve kadın cinayetleri protesto ediliyor. Ne yazık ki buna  rağmen kadına şiddetin bilançosu oldukça ağır. Peki neden 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak belirlendi? Kadına şiddetle mücadele günü tarihi ne? Bugünün anlamı ne? İşte tüm bu sorulara cevap olacak listemizde 25 Kasım’ın anlam ve önemini anlattık.

Dünyada ve ülkemizde kadına şiddetin son bulması dileği ile…

1930 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde askeri darbe yapan Rafael Trujillo, ülkeyi tam 31 yıl boyunca diktatörlükle yönetti

rafael-trujillo

 Bu süre boyunca ona karşı gelenler arasında mücadeleleriyle hafızalara kazınan 3 isim vardı; Patria, Minerva ve Maria Mirabel

mirabel-10

3 cesur kız kardeş ülkedeki haksızlıklara ve baskıya karşı 1960 yılının Haziran ayında Clandestina Hareketi’ni başlattılar ve isyana öncülük ettiler

mirabel-11

 Bu başkaldırı hareketi tüm ülkeye yayıldı ve hükümet için tehdit oluşturmaya başladı

mirabel-5

Diktatör Rafeal Trujillo ve yandaşları ise bu olaya kayıtsız kalmadı ve 3 kız kardeş birçok kez şiddete ve baskıya maruz kaldı

mirabel-16

 Eşlerinin de destek olduğu kardeşler baskılara hiçbir zaman boyun eğmediler ancak Trujillo yönetimi tarafından birçok kez hapse atıldılar, ayrıca tüm mülklerine el konuldu

mirabel-8

Diktatör Rafael, yaptığı bir halk konuşmasında “Ülkenin en büyük iki sorunu kilise ve Mirabel kardeşlerdir.” diyerek Mirabel kardeşleri hedef gösterdi ve halkı galeyana getirdi

mirabel-14

Vatan haini ilan edilen kardeşler açık bir hedef haline getirilmişti ve gün geçtikçe baskılar artıyordu

kadına şiddetle mücadele günü

Rafael’in konuşmasından sadece 23 gün sonra 25 Kasım 1960’da 3 kız kardeş, kocalarını hapishanede ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda saldırıya uğradılar

 

 Rafeal’in yandaşları tarafından arabadan indirilen kız kardeşlere önce tecavüz ettiler daha sonra da sopalarla döverek öldürdüler

kadına şiddetle mücadele günü

Diktatör yandaşları Mirabel kardeşleri öldürmekle kalmayıp uçurumda aşağı attı, bu vahşet medyaya sadece araba kazası olarak yansıdı

mirabel-6

Bu olayın üzerine her ne kadar Diktatör Rafeal isyanı bastıracağını düşünsene de halk daha çok ayaklandı ve isyan büyüdü

mirabel-15

Mirabel kardeşlerin ölümünden 6 ay sonra Rafeal Trujillo bir suikast sonucu hayatını kaybetti ve yaklaşık 2 yıl sonra Dominik Cumhuriyeti’nde demokratik bir seçimle hükümet seçildi

kadına şiddetle mücadele günü

Kardeşlerden birinin lakabının “kelebek” olması sebebiyle yazar Julia Alvarez “Kelebekler Zamanı” adlı kitabında Mirabel Kardeşlerin hayatını ve mücadelesini anlattı, daha sonra bu kitap bir filme uyarlandı

mirabel-1

1981’de toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayı 25 Kasım’ı Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü olarak ilan etti.

mirabel-7
Böylece Kadına Şiddetle Mücadele Günü doğmuş oldu.

1999 yılında ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” olarak kabul edildi

2.0.1

“Belki de bize en yakın şey ölüm; fakat bu beni korkutmuyor, haklı olan her şey için savaşmaya devam edeceğiz” – (Maria Teresa Mirabel/1936)

maria-mirabel

“Bunca acıyla dolu ülkemiz için yapılacak her şeyi yapmak bir mutluluk kaynağı; kollarını kavuşturup oturmak ise çok üzücü.” –
(Minerva Argentina Mirabel/1926)

kadına şiddetle mücadele günü

“Çocuklarımızın, bu yoz ve zalim sistemde yetişmesine izin vermeyeceğiz. Bu sisteme karşı savaşmak zorundayız. Ben kendi adıma her şeyimi vermeye hazırım; gerekirse hayatımı da” – (Patria Mercedes Mirabel/1924)

kadına şiddetle mücadele günü

 

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.