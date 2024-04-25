İki garson zehir taciri çıktı!

Girne’de gerçekleştirilen Zehir Torbası Operasyonu'nda, 360 adet tam 20 adet yarım toplam 380 adet uyuşturucu hap, 5 canlı tabanca mermisi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplam 865 Stg ile 6 bin 350 TL nakit para tespit edildi. Olayla ilgili garsonluk yapan iki kişi tutuklandı

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde uyuşturucu alışverişi olacağı bilgisi üzerine bölgede ‘pusu’ görevi yapan Narkotik ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmadı.

19 yaşındaki Baran Soran’ın şüpheli hareketleri üzerine zanlının üzerinde arama yapan polis, zanlının bel çantası içinde 20 adet çeşitli renklerde uyuşturucu hap, 865 Sterlin, 6 bin 350 TL nakit para tespit edildi. Zanlı suçüstü yakalanırken, suç ortağı Mehmet Salih Ekinci de kısa bir süre sonra tutuklandı.

Uyuşturucu maddeleri satamadan yakalanan zanlıların evinde mahkeme emri ile arama gerçekleştiren polis, satışa hazır çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi.

EVDE CANLI MERMİ.

Zanlılar Soran ve Ekinci’nin ülkede çalışma izinli oldukları öğrenildi. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu zanlıların kaldıkları evde 9 mm’lik 5 adet canlı mermi, 360 adet tam 20 adet yarım toplam 380 adet renkli uyuşturucu hap ele geçirdiklerini söyledi. Yapılan ileri soruşturmada olaylı bağlantılı 1 kişinin daha arandığını kaydeden Yanaroğlu, zanlıların gönüllü ifade verdiklerini söyledi.

HAPLAR VE MERMİLER İTHAL.

Girne’de garsonluk yapan zanlıların verdikleri ifadelerinde söz konusu uyuşturucu hapları Türkiye’den KKTC’ye satmak için getirdikleri yönünde ifade verdiklerini belirten Yanaroğlu, zanlılara ‘Uyuşturucu madde ithal, alma, verme ve tasarruf’ ve ‘Kanunsuz patlayıcı madde ithal, taşıma ve tasarruf’ suçlamaları getirildiğini kaydetti. Yapılan beyanlarda kayıp emarelerin olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 2’şer gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, polisin soruşturmasını tamamlayabilmesi için zanlıların 2’şer gün poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

