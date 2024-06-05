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İki çocuk annesi cezaevine gönderildi

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Havaalanında valizlerinde uyuşturucu kalıntısı olan öğütücü tespit edilen iki çocuk annesi Safiye Korkmaz cezaevine gönderildi

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İki çocuk annesi cezaevine gönderildi
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Havaalanında giden yolcu salonunda x-ray cihazından geçerken valizlerinde içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan öğütücü tespit edilen 2 çocuk annesi Safiye Korkmaz, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. 
Polis, zanlı zanlının 27 Mayıs 2024 tarihinde saat 16.38 sıralarında  Havaalanı giden yolcu salonunda x-ray cihazından geçerken tespit edildiğini söyledi.
Polis, tespit edilen zanlının valizinde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen metal öğütücü ele geçirildiğini açıkladı.
Polis memuru, analiz sonuçlarının çıktığını, öğütücünün içerisinde az miktarda hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğini kaydetti. Zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu, ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, davaları görülünceye kadar 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 30 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. 
 
 
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