Demokrat Parti, "Kurucular Gecesi" düzenledi.

Geceye, DP'nin Onursal Başkanı Hakkı Atun'un yanı sıra, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Fikri Ataoğlu, eski DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar ve davetliler katıldı.

DP’den yapılan açıklamada, "Demokrat Parti'nin kuruluşundan itibaren emeği geçen ve yol arkadaşlığı yapan isimlerin, birbirleriyle hasret giderirken, geçmişte yaşanan zorlukları, başarıları ve geleceğe dair umutları paylaştığı" belirtildi; "Her biri, partinin 92 ruhunu yediden canlandıran birer birey olarak, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemini bir kez daha vurguladı." denildi.





Gecede, Demokrat Parti'nin varlığını sürdürerek daha da güçlenmesi ve ülkenin demokratik yaşamına katkı sağlaması için atılacak adımların ele alındığı, geçmişten gelen mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğunun bir kez daha hissedildiği kaydedildi.

