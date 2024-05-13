İki aracın çarpıştığı kazada, otobüs durağında bekleyen yaya yaralandı

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda dün 15.00 saatlerinde yaşanan kazada, iki araç çarpıştı, çarpışma sonucu savrulan araç otobüs durağındaki yayaya çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Âdem Boran (E-59) yönetimindeki GT 555 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Fima Market önlerine geldiğinde, dikkatsizce şerit değiştirdi ve o esnada sol arkasında aynı istikamete doğru seyreden Mustafa Aydemir (E-47) yönetimindeki SR 775 plakalı aracın önünü tıkadı ve çarpışmaya neden oldu.

Çarpmanın etkisiyle sola doğru savrulan SR 775 plakalı araç, o esnada otobüs durağı önünde durmakta olan Pınar Göçmen’e (K-23) sol dikiz aynası ile çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Pınar Göçmen, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

-Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü trafik levhasına çarptı

Yeşilköy-Ziyamet yolunda dün 22:30 sıralarında yaşanan kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü trafik levhasına çarptı.

Hakan Temel (E-24) 158 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FD 310 plakalı araç ile Ziyamet istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve yol kenarında bulunan trafik levhasına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Hakan Temel aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Yoldan çıkan alkollü sürücü treylere çarptı

Gazimağusa’da dün 22:30 sıralarında yaşanan kazada Salva Bozaidis (E-44) 69 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KLY 805 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Derinya Market önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun solunda park halinde bulunan treylerin sol tekerleği ile üzerindeki teknenin sol yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Salva Bozaidis aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

