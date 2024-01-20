304 sürücü rapor edildi, 17 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı

Polisin dün ülke genelinde yaptığı trafik denetimlerinde, 1703 araç sürücüsü kontrol edildi; 304’üne çeşitli kural ihlallerinden ceza yazıldı.

Polis basın bültenine göre, denetlenen 1703 sürücünden 211’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 23’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 14’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve 77’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 340 araç sürücüsü rapor edildi.

Polis trafik denetimleri sırasında 17 aracı trafikten men ederken 2 sürücüyü de tutukladı.

